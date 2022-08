Tre anholdt i voldtægtssager på Sjælland

Voldtægten blev anmeldt søndag morgen klokken 05.15, og gerningsmanden blev anholdt i løbet af formiddagen søndag.

Ud på eftermiddagen søndag blev endnu en mand anholdt i en anden voldtægtssag.

En 33-årig kvinde havde anmeldt, at hun fredag aften i Køge var blevet voldtaget, og politiet anholdt i den forbindelse en 29-årig mand.

Anklagemyndigheden har vurderet, at der i de to sager ikke er grundlag for at kræve de to mænd varetægtsfængslet, og de bliver derfor løsladt, oplyser Charlotte Tornquist.