Mand vil ifølge advokat tilstå drab på sin hustru

Bliver manden dømt, står han ifølge sin advokat til en lang dom.

- Det er en meget alvorlig sag. Når vi taler om drab ligger det nogenlunde fast på 12 års fængsel, plus eller minus. Så er det klart, at mit job som forsvarsadvokat er at skaffe min klient den lavest mulige straf, siger Mette Grith Stage til TV 2 Østjylland.

Den 53-årige mand er desuden tiltalt for drabsforsøg og vold.