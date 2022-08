Eftersøgningen er afblæst: 12-årig pige er hjemme i god behold

En 12-årig pige blev lørdag morgen meldt savnet i Hovedstadsområdet. Men eftersøgningen er nu afblæst, da hun er hjemme i god behold.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

Den 12-årige pige var blevet meldt savnet, efter hun fredag ved 18-tiden havde forladt sit hjem i Valby for at tage i Fælledparken på Østerbro i København med to veninder.