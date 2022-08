Terrortiltalt bestilte kemikalier online: Var til kanonslag

Nogle af kemikalierne købte den 34-årige i januar 2021 på en polsk hjemmeside, og det var webshoppen, der tippede politiet. Kemikalierne blev bestilt til storebrorens lejlighed i tyske Dessau, hvor storebroren ikke var.

- Jeg har ikke fortalt min bror, at jeg har bestilt de her ting. Det plejer ikke at være et problem, at jeg låner hans lejlighed, siger lillebroren.

Den 34-årige fortæller, at han hentede kemikalierne i Tyskland. De skulle bruges til nytår næsten et år senere. Han ville lave cirka 300 kanonslag.

Hans hustru var også i Tyskland, men kendte ikke til købet, fortæller han.

Den syriske mand er også tiltalt for at fortage mindst en prøvesprængning. I retten erkender han, at han har afprøvet affyring af kanonslag, og at hustruen kendte til det. Blandt andet skrev de to beskeder om det.