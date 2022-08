Blotter lagde sig på åben plads og onanerede

Flere voksne og børn så torsdag en onanerende mand ligge midt på Israels Plads i København. Fredag har manden fået en dom.

Det var sidst på eftermiddagen torsdag, at den 66-årige mand, som kommer fra Tyskland valgte at tage sit tøj af og lægge sig på pladsen. Her begyndte han at onanere foran forbipasserende voksne og børn.