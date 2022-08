En maskinpistol lå i en dametaske under sengen, en riffel med kikkertsigte hang under loftet i skuret og et glatløbet haglgevær var gemt i en sportstaske. Dertil ammunition.

Ifølge anklagemyndigheden var våbnene, der var gemt i en villa i Holbæk, en del af tre personers terrorplaner.

Men husets nu terrortiltalte beboer har en anden forklaring, da han fredag bliver afhørt i Retten i Holbæk.