Bandefigur får livstid i sag om drabsforsøg

Ved strafudmålingen har hver af de tre juridiske dommere tre stemmer, mens hver af de ni nævninger har én stemme. Der er altså 18 stemmer i alt.

Både Majid og Kassem blev dømt for drabsforsøget på Rentemestervej. Her blev der skudt med automatvåben mod to personer. Den ene blev ramt i baghovedet, men overlevede.

I den del af sagen blev også Ömer Eroglu dømt. Han fik forhøjet sin straf fra 10 års fængsel til 15 år.

Retten lagde i strafudmålingen blandt andet vægt på, at drabsforsøgene var udført ved brug af automatvåben, og i episoden på Rentemestervej blev der lagt vægt på, at der var to ofre.

Som den syvende mand blev Erhan Mollaoglu idømt fængsel i fire år og tre måneder. Han blev udelukkende dømt for at have været i besiddelse af våben, ikke for drabsforsøg. I byretten fik han seks år og ni måneders fængsel.