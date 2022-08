Drab med jernstang og WC-rens udløste 14 års fængsel

De to tiltalte havde nægtet sig skyldige i drab. Men begge erkendte i retten at have taget del i udøvelsen af vold mod manden.

Kylie Flodager forklarede, at hun tidligere havde et forhold til den dræbte mand.

Det var ifølge den tiltalte et slags sugardaddylignende forhold, hvor hun fik penge og gaver for seksuelle ydelser.

Hun har også forklaret, at hun flere gange havde følt sig udsat for overgreb fra den 45-åriges side.

Da kvindens kæreste - Dan Flex - hørte om forholdet, fik det ham til at gå amok, forklarede kvinden.

Den 36-årige mand erkendte at have udøvet vold, men han forklarede, at det var kvinden, som strammede bæltet om halsen på manden.

De tre dommere og seks nævninger fandt, at de to tiltalte havde været fælles om voldsudøvelsen og havde begået drabet i forening.