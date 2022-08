Anklager kræver 16 års fængsel for drab med jernstang og WC-rens

Specialanklager Mette Bendix kræver 16 års fængsel til et tidligere kærestepar, der onsdag er kendt skyldig i at have røvet og dræbt en 45-årig mand.

Udgangspunktet er 12 års fængsel for drab, men det rækker ifølge anklageren ikke i den aktuelle sag.

- Det har været et timelangt forløb af vold og brutalitet. Det har haft karakter af decideret mishandling, siger anklageren.