Kærestepar røvede og dræbte 45-årig med kniv, jernstang og WC-rens

Hun fik penge og gaver for seksuelle ydelser til manden, har hun forklaret.

Den 36-årige reagerede ifølge kvinden voldsomt, da han hørte om forholdet. Det førte til voldsorgiet i lejligheden, lød forklaringen fra kvinden.

Den 36-årige mand erkendte, at han havde været med til at udøve vold mod offeret. Men det var en slags passiv medvirken. Det var kvinden, der kvalte offeret, lød det fra den tiltalte.

Begge nægtede sig således skyldige i drabsanklagen.

Retten finder, at det til at begynde med muligvis ikke var parrets hensigt at dræbe manden.

- Men det må lægges til grund, at det under voldsudøvelsen, som strakte sig over flere timer, blev klart for begge de tiltalte, at dette ville blive tilfældet, fremgår det af kendelsen.