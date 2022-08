Mand er anholdt efter knivstik i S-tog

Politiet har anholdt en mand i forbindelse med et knivstikkeri i et S-tog tirsdag eftermiddag.

Det oplyser den centrale efterforskningsleder Anne Katrine Kristensen.

Knivstikkeriet skete i et S-tog mellem Åmarken og Ny Ellebjerg Station omkring klokken 14.00.

- Der er to unge mænd, som kommer op at skændes, og det ender med, at den ene bliver stukket med kniv, fortalte politiets vagtchef Henrik Brix tidligere tirsdag.