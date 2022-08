Flugtbilist kørte cyklist ned med vilje - bilen fundet

Den 45-årige cyklist blev bragt til Rigshospitalet, hvor han behandles for blandt andet kraniebrud. Han er tirsdag stadig i kritisk tilstand.

Politiet gav bilisten frist til tirsdag klokken 12.00 til at melde sig. Det gjorde han ikke, og det fik politiet til at offentliggøre billeder af både bilen og bilisten.

Det fik en borger til at henvende sig til politiet og fortælle, at en bil var efterladt i et buskads ved Store Merløse, der ligger nord for Ringsted.

- Den har skader på fronten og er med stor sandsynlighed den bil, vi har ledt efter, lyder det fra politiet på Twitter.