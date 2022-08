Stjålen marmorfinger er afleveret igen

Skulpturen er lavet af Poul Gernes. Den er ifølge Kunsten uerstattelig, og derfor lovede museet tirsdag morgen gerningsmanden frit lejde, hvis fingeren blev leveret tilbage.

Det vigtigste at få fingeren tilbage, lød det fra Caroline Nymark Zachariassen, museumsinspektør og samlingsansvarlig på Kunsten.

- Vi har naturligvis afleveret overvågningsmaterialet til politiet, men det vigtigste for os er at få marmorfingeren tilbage i god behold. Derfor giver vi frit lejde til gerningsmanden om at aflevere den på museet snarest muligt, udtalte hun i en pressemeddelelse.