Skænderi fører til knivstikkeri i S-tog

En yngre mand er tirsdag eftermiddag blevet stukket ned i et S-tog mellem Åmarken og Ny Ellebjerg Station.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

- Der er to unge mænd, som kommer op at skændes, og det ender med, at den ene bliver stukket med kniv, fortæller politiets vagtchef Henrik Brix.

Efter knivstikkeriet sprang gerningsmanden af S-toget på Ny Ellebjerg Station og forsvandt.