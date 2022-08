Far anklages for overgreb på døtre og vold mod sønner i ti år

På et tidspunkt, da pigen var i 17-18-årsalderen, skal han desuden have skaffet sig samleje med hende. Også ind i kvindens voksne år, skal han have krænket hende adskillige gange med berøringer.

Der er tale om en anden svigerinde end hende, som han anklager for at have manipuleret med pigerne.

Foruden de mange overgreb er faren tiltalt for at have mishandlet to af sine sønner gennem ti år.

Ifølge anklagemyndigheden blev de to kontinuerligt og systematisk - ofte flere gange om ugen - slået. Han skal have slået deres hoveder sammen, nikket dem skaller og slået dem med klipklappere.

Han anklages desuden for at have slået sin tredje søn ved to forskellige episoder.

Det var den ene datter, som i marts sidste år anmeldte sagen til politiet, som indledte en efterforskning.

Politiet kunne først ikke finde faren, men anholdt ham nogle måneder senere, hvor han blev snuppet i en trafikkontrol på grund af sine lygter.

Sagen behandles over adskillige dage med afhøringer af både ofre og andre familiemedlemmer. Dommen ventes til oktober.