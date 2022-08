Forældre bemærkede blå mærker hos datter - få dage senere døde hun

Forældrene fik dog ikke nærmere spurgt dagplejeren ind til, hvad der var sket.

Ligesom faren fik pigens mor et chok, da opkaldet om den livløse datter indløb.

Da hun nåede frem til dagplejeren, stod det hurtigt klart, at de skulle have lægehjælp, fortæller moren i retten.

- Det sidste, du må gøre, lille skat, er at lade være med at trække vejret, husker moren at have sagt til pigen, mens de hastede i bilen på vej til lægen.

Da lægen så pigen, blev der øjeblikkeligt rekvireret en ambulance.

Hun blev efterfølgende indlagt på Aarhus Universitetshospital.

Her konstaterede lægerne, at hun havde pådraget sig kraniebrud og flere blødninger i hjernen.

Pigen afgik ved døden den efterfølgende nat.

En vicestatsobducent, der var med til at obducere pigen, har i retten forklaret, at de alvorligste af pigens skader næppe kan have været selvpåførte.

De må have været påført med ”stor kraft” senest et døgn forinden, har han forklaret.

Efter hændelsen blev begge forældre afhørt som mistænkte i sagen.

Det er de ikke længere, har specialanklager Pia Koudahl oplyst.

Den tiltalte kvinde nægter sig skyldig.

Sagen fortsætter med flere vidneafhøringer tirsdag eftermiddag. Der ventes at falde dom 5. september.