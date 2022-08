Far bemærkede blåt mærke hos datter - få dage senere døde hun

Dagplejeren - en 58-årig kvinde, der er tiltalt for drab - har forklaret, at pigen havde svært ved at finde sig til rette.

Hun skreg nærmest uafbrudt og var hysterisk, har kvinden fortalt.

Det kulminerede ifølge dagplejeren den pågældende dag, da pigen pludselig - mens hun skreg - bankede sit hoved op ad en skabslåge.

Da dagplejeren senere hentede pigen fra en middagslur, kollapsede pigen og blev ukontaktbar, har kvinden fortalt.

Pigen begyndte i gæstedagplejen mandag, da den sædvanlige dagplejer skulle på ferie.

Tirsdag eller onsdag bemærkede faren, at pigen havde et blåt mærke i panden. Men han tænkte ikke nærmere over det, forklarer han.

Da pigen om torsdagen blev indlagt på Aarhus Universitetshospital, konstaterede lægerne, at hun havde pådraget sig kraniebrud og flere blødninger i hjernen.