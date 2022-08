Politiet truer nu med at offentliggøre et foto at den bilist, som mandag med vilje kørte en cyklist ned i Ringsted og derefter stak af.

- Vi har besluttet at give ham en frist til tirsdag klokken 12 til at melde sig selv. Derefter overvejer vi at offentliggøre et overvågningsfoto af ham, siger vagtchef Klaus Krogstrup fra Midt- og Vestsjællands Politi.