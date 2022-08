Bomberyddere rykkede ud til eksplosiv øl i Sønderborg

Både politiet og Forsvaret rykkede mandag eftermiddag ud i Sønderborg, hvor en øl-fustage truede med at springe i luften.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Øl-fustagen befandt sig på værtshuset Skaal i den centrale del af byen.

- Der er problemer med overtryk i en øl-fustage. Og for en sikkerheds skyld er EOD på vej for at tage hånd om fustagen, skriver politiet.