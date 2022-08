Byret: Tilråb mod Sikandar Siddique var ikke ulovlige

Derimod mente anklager Emil Gregersen ikke, at en dom ville indskrænke retten til at debattere politik.

- Det har ikke noget med ytringsfrihed at gøre. De ord, der blev brugt, er udtryk for et indædt had mod et folketingsmedlem, og de var begrundet i folketingsmedlemmets etnicitet, mente han.

Oprindeligt fastslog anklagemyndigheden, at der ikke kunne dømmes for overtrædelse af straffelovens såkaldte racismeparagraf. I stedet blev det til en tiltale om chikane.

Den 45-årige føres ind i retslokalet af tre fængselsbetjente. Han er ved at afsone en straf på tre måneders fængsel for vold mod sin far.

Men retten afviser at lægge mere straf oveni, selv om han findes skyldig i andre forhold.

Tre gange er han taget med ulovlig peberspray, en gang er han kørt rundt med en ulovlig kniv. Politifolk blev fornærmet, da han kaldte dem fucking klamme pansersvin - ”jeg håber, at I dør”. Og endelig kom han i klammeri med journalisten Knud Meldgaard.

Den 45-årige har modtaget dommen. Men anklagemyndigheden har mulighed for at anke.