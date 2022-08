Byret: Tilråb mod Sikandar Siddique var ikke strafbare

Derimod mente anklager Emil Gregersen ikke, at en dom ville indskrænke retten til at debattere politik.

- Det har ikke noget med ytringsfrihed at gøre. De ord, der blev brugt, er udtryk for et indædt had mod et folketingsmedlem, og de var begrundet i folketingsmedlemmets etnicitet, mente han.

Oprindeligt fastslog anklagemyndigheden, at der ikke kunne dømmes for overtrædelse af straffelovens såkaldte racismeparagraf.