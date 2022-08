Mand voldtog sovende hustru i årrække og bedøvede hende

Voldtægterne og andre overgreb af hustruen fandt sted fra 2013 til 2020 og skete, når kvinden sov og ikke kunne modsætte sig, indtil kvinden vågnede og afbrød samlejerne. Og i to tilfælde blev hun altså bedøvet først.

Foruden voldtægter af den nu tidligere hustru er den 56-årige også dømt for overgreb på to andre kvinder, som han kendte. Men retten har ikke fundet det bevist, at han bedøvede dem, som anklagemyndigheden ellers hævdede.

Det skyldes ifølge anklageren, at sovemidlet kun har kunnet ses i ekshustruens hår og ikke i de to andre kvinders hår.