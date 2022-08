Dagplejer tiltalt for at ruske og slå etårig pige til døde

En tidligere dagplejer er mandag hovedperson i en usædvanlig straffesag ved Retten i Herning.

Den 58-årige midtjyske kvinde er tiltalt for at have dræbt en etårig pige, som hun passede. Ifølge TV MidtVest var pigen i gæstedagpleje hos kvinden.

Pigen afgik 29. november 2019 ved døden, efter at hun havde pådraget sig kraniebrud og blødninger i hjernen.