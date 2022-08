- Når der er pause i musikken, er der andre lyde, som også generer anmelderen, siger vagtchef Lars Denholt.

Støjen fra musikken tager politiet sig af. De andre lyde blander ordensmagten sig dog ikke i, lyder det fra vagtchefen.

- Det er der trods alt ingen lovgivning, der regulerer, siger han.

Ved klager over høj musik rykker politiet som regel ud på adressen og beder folk om at dæmpe sig.

- Normalt noterer vi også, hvad det er for et anlæg, der bliver brugt. For så har vi mulighed for at give et påbud, siger han.