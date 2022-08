En 49-årig amatørrytter er afgået ved døden efter et styrt under et løb i Aalborg lørdag.

Det skriver organisationen Dansk Hestevæddeløb på sin hjemmeside.

Kvinden blev efter ulykken hastet til Aalborg Sygehus, men hendes liv stod ikke til at redde.

Organisationen skriver ikke, hvordan ulykken er sket.