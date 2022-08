Mand behandles på Riget - fik flere knivstik i Næstved

Forbrydelsen er sket på en adresse i Dyssegårdsparken, hvor den 31-årige bor. Anmeldelsen kom lidt før klokken 17.

- De har et forudgående kendskab til hinanden, siger lederen af efterforskningen, Stine Stenbæk, om de to mænd.

Den anholdte er 23 år. Fredag aften er han endnu ikke blevet afhørt, og derfor kan Stine Stenbæk ikke udtale sig om, hvorvidt han erkender at have brugt kniven mod den anden.

Det forventes, at den anholdte stilles for en dommer lørdag. Her vil han blive udspurgt, hvorefter dommeren skal afgøre, om der er grundlag for varetægtsfængsling.