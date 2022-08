Tre personer anholdt efter indbrud i kirker

Gennembruddet i sagen er sket takket været en sommerhusgæst, der brugte kikkert.

Torsdag eftermiddag sad manden i nærheden af Furreby Kirke ved Løkken og opdagede, at der foregik noget mærkeligt ved kirken. Han satte en kikkert for øjnene og så, at der blev slæbt stole ud af kirken til en hvid varevogn.

Efter et opkald til politiet skete anholdelserne. To er blevet løsladt, men tre andre kom for Retten i Hjørring, hvor en dommer fandt grundlag for varetægtsfængsling.

En mand på 34 år skal være frihedsberøvet i 14 dage. En mand på 19 og en kvinde på 20 må finde sig i en længere periode i arresten. De er fængslet i fire uger, oplyser politiet.