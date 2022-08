Politiet lurede på narkoring med drone fra luften

Anklager Tomas Hugger fra politiets National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) fortalte fredag i Københavns Byret om sagens detaljer, da han i Østre Landsrets tidligere lokaler i Bredgade i København forelagde sagen mod de 13 mænd, som er under anklage.

De er anklaget for at have spillet forskellige roller i en narkobande, som havde til formål at smugle 300 kilo kokain af høj kvalitet ind i Danmark. De nægter sig skyldige.

Den 1. marts 2021 hang en videodrone i luften over værktøjsproducenten Preben Z. Jensen A/S i Hedehusene. Her var en skibscontainer fra Brasilien med metalvarer endt efter at være blevet fragtet via Holland og Bremerhaven i Tyskland.