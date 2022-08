Strid om video fra drone forsinker stor narkosag

I retslokalet i det gamle operahus begyndte alt fredag formiddag ellers som planlagt med en ouverture i form af en oplæsning af anklageskriftet, hvor de to anklagere Tomas Hugger og Trine Jørgensen - som i en duet - på skift kæmpede sig gennem de 15 sider.

Herefter kunne koret af advokater på vegne af de tiltalte fortælle, at de nægter sig skyldige i sagens alvorligste forhold. To af de tiltalte erkender dog, at de har forsøgt at komme i besiddelse af en mindre mængde hash, men at de ikke anede noget om de store mængder kokain.

Tomas Hugger var helt klar til at synge for i første akt, anklagemyndighedens forelæggelse af sagen, da koret af advokater begyndte at protestere.

De ville forhindre, at en video optaget fra en drone, og som anklagemyndigheden har redigeret ved at indføje tekst, blev afspillet for dommer og domsmænd. Ord som ”subjektiv” og ”manipulation” blev brugt flere gange af advokatkorets medlemmer.