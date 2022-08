Massivt politiopbud ved Nærum Skov skyldtes selvmordstruet person

Nordsjællands Politi var torsdag aften massivt til stede i et område omkring Nærum Skov.

I første omgang kom politiet ikke med nogen melding om, hvad det drejede sig om. Men kort før klokken 21 lyder det, at der var tale om en sag med en selvmordstruet person.

Ingen er kommet til skade.

- Nordsjællands Politi har siden klokken 17.29 været massivt til stede i et område omkring Nærum Skov for at hjælpe en selvmordstruet borger. Aktionen er afsluttet uden tilskadekomst.