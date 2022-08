Anklager kalder 61 års fængsel i Greed et stærkt signal

- Dommen er et udtryk for, at der er tale om grov og systematisk kriminalitet.

Det siger specialanklager Maria Cingari efter afgørelsen i sagen om ”Operation Greed”, hvor der samlet er givet fængsel i 61 år til 15 tiltalte mænd.

- Vi er meget tilfredse med, at retten i vidt omfang har været enig i vores vurdering, siger hun efter Københavns Byrets dom.