Teenager sigtet for grov vold efter overfald til havnefest

Det var med en brækket kæbe og brud på tænderne, at en blot 15-årig dreng kom hjem fra en havnefest i Kerteminde natten til den 7. august.

Knap to uger senere er en teenager blevet sigtet for at stå bag overfaldet. Han er også sigtet for at have filmet volden og delt optagelsen med mindst en anden person.

Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse torsdag eftermiddag.