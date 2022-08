80-årig mand sigtet for drabsforsøg i hjem i Odense

En 80-årig mand blev anholdt og kørt til politistationen, mens en 75-årig kvinde er blevet kørt på hospitalet i forbindelse med ”en hændelse” i Odense torsdag morgen.

Adskillige timer senere oplyser Fyns Politi, at manden er blevet sigtet for drabsforsøg på kvinden ved at have stukket hende med en kniv.

- 80-årig mand fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Odense klokken 15.45 sigtet forsøg på manddrab ved at have stukket en 75-årig kvinde med en kniv, skriver politiet på Twitter kort efter klokken 13.30.