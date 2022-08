80-årig mand anholdt efter alvorlig "hændelse" i Odense

Da der endnu ikke er taget stilling til, hvorvidt den 80-årige bliver sigtet for noget og i den forbindelse kræves varetægtsfængslet, er der torsdag formiddag endnu ikke planlagt et grundlovsforhør i sagen.

Når man bliver anholdt i Danmark, skal man enten løslades eller stilles for en dommer inden for 24 timer.

I et grundlovsforhør kan dommeren vælge at løslade eller varetægtsfængsle i op til fire uger ad gangen. Dommeren kan også vælge at opretholde anholdelsen i op til tre døgn, mens politiet får mere tid til at efterforske.