Sigtelse: Ansat på nordjysk skole krænkede 12 børn

Det oplyste politikommissær ved Nordjyllands Politi Carsten Straszek til Nordjyske, og han bekræftede det over for Ritzau. Men han ville ikke give nærmere detaljer om sagen.

Men retsbogen afslører altså, at manden mistænkes for krænkelser af 12 skolebørn, som han skal have rørt ved. Nogle sigtes han for at have rørt uden på tøjet og andre inden for tøjet.

Krænkelserne skal have fundet sted over flere år, og politiet mener, at han har rørt nogle af børnene ”adskillige gange” og andre ”flere gange”.