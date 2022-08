Byret afsiger i dag dom i rekordstor sag om svindel

- Der er ikke fundet en eneste krone, der stammer fra kriminalitet, hos mig og mine brødre, sagde han.

Anklagernes påstand om, at han skulle have tjent 26 millioner kroner ved at styre et netværk, som især bestod af andre dansk-pakistanere, og som fremstillede omkring 5000 falske fakturaer, kaldte han en joke.

Men den 49-årige er blevet mødt med et krav om fængsel i ti år, hvilket er rekord i en sag om økonomisk kriminalitet.

Siden den vinterdag har dommere og domsmænd overvejet flere juridiske spørgsmål. For eksempel en indsigelse fra en af forsvarerne, Luise Høj, om, at der slet ikke er adgang til længere straf end fængsel i tre år og 11 måneder.

Desuden har retten vurderet beviserne. Blandt andet har retten hørt en spansk snedker og andre fortælle om, hvordan det kunne gå til, at de optrådte som direktører. Det anede de intet om.