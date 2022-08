27-årig mand sigtet for hvidvask af mere end 74 millioner

I forbindelse med anholdelsen af den 27-årige onsdag morgen blev hans bopæl ransaget. Med sig derfra tog betjente forskelligt elektronisk udstyr.

Vicepolitiinspektør Peter Reisz kan ikke afvise, at der kommer flere anholdelser i sagen.

- Det er en omfattende sag med store beløb, og vores efterforskning peger i retning af, at der er tale om en form for netværk. Derfor kan det ikke udelukkes, at vi kommer til at foretage flere anholdelser, udtaler han i en pressemeddelelse.

Den 45-årige Hassan Ahmed, der blev dømt den 3. august, tilstod anklagerne mod ham.

Foruden dommen på fem års fængsel fik han en tillægsbøde, der svarer til det beløb, han har hvidvasket.