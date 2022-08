Minister vil lade politiet dele bandeoplysninger med skoler

- Hvert 4. bandemedlem har en bror, der også er eller har været bandemedlem eller rocker. Børn og unge har ret til at være børn og til at leve et liv i trygge rammer, men det er desværre ikke en selvfølge i alle familier, siger Tesfaye i pressemeddelelsen.

- Vi vil skabe bedre rammer for, at politiet kan dele oplysninger om nære familiemedlemmers bandekriminalitet med kommunerne, så kommunerne i yderste konsekvens kan anbringe et barn eller en ung uden for hjemmet, siger han videre.

Den retlige ramme for, at politiet kan dele oplysninger, skal ske ”på en efterforskningsmæssigt betryggende måde”.