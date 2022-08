Politifolk er tiltalt for overfald på borger ved tankstation

En mand fik en særdeles hårdhændet behandling af to politifolk på en ubemandet benzinstation på Sydsjælland for godt to år siden.

Det hævder i hvert fald Statsadvokaten i København, der har rejst tiltale om vold mod de to betjente.

Begge nægter sig skyldige. Sagen skal afgøres af en domsmandsret i Retten i Nykøbing Falster torsdag og fredag.