Påvirket spøgelsesbilist varetægtsfængslet i to uger

Patruljevognen var blevet sat som afspærring for kvindens bil, men den 67-årige overså den. Standsningen af bilen lykkedes, men ikke som det var planlagt.

Flere vidner har fortalt, at kvinden med sin kørsel bragte andres liv i konkret fare. Det er også det, hun er sigtet for. Det fortæller Joy Haensel, vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, mandag morgen.

- At bringe andres liv i fare, som hun gjorde, falder ind under vanvidskørsel. Hun blev også testet positiv for alkohol og euforiserende stoffer, siger Joy Haensel.