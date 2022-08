»Ved at have forsøgt at udsætte flere personer for vold af farlig karakter. Med en hastighed på ikke under 50 km/t. at køre langs Frederiksgade og køre direkte mod flere personer, der måtte springe til side for at ikke blive ramt. Derefter vendte den anklagede bilen og kørte mod endnu en gruppe, der måtte springe,« sagde anklager Maria Buus Sørensen.

I en pressemeddelelse udtaler chefpolitiinspektør Klaus Arboe Rasmussen tirsdag:

»Det er endnu for tidligt at konkludere, om mistanken om forsøg på terrorisme kan underbygges i en sådan grad, at der kan rejses tiltale for forsøg på overtrædelse af straffelovens § 114. På baggrund af den konkrete kørsel og forskellige andre omstændigheder efterforsker vi fortsat sagen som en terrorsag, og vi har iværksat en lang række efterforskningsskridt for at klarlægge omstændighederne og finde ud af, hvad motivet bag den 33-åriges handlinger var.«