71-årig dømt: Stak tilfældig kvinde ned ved busstoppested

En 71-årig mand stak i april en tilfældig kvinde to gange i ryggen ved et busstoppested ud for Vestsjællandscenteret i Slagelse.

Mandag har retten idømt manden seks års fængsel. Desuden udvises han af Danmark for altid. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Den 70-årige kvinde, der blev stukket ned, var et tilfældigt offer.