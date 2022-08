Direktør nægter voldtægter i swingerklub og på nudiststrand

- Hun var meget direkte og sagde, at hun gerne ville have en seksuel relation med mig, lyder det fra den portugisiske tolk, som oversætter den nordsjællandske direktørs vidneforklaring over for dommere og nævninger.

Han taler om en ung kvinde, der ifølge sagens anklageskrift blev udsat for flere voldtægter, blandt andet på en swingerklub og på en nudiststrand i Hundige.

Ifølge anklageskriftet skulle han have truet hende med at fyre hende og sagt til hende, at han betalte hende for at være hans ”luder”, hvis ikke hun makkede ret.