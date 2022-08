12-årig pige savnes - sidst set på Amager lørdag aften

Pigen hedder Dalia, er 165 centimeter høj. Hun var iført sort tøj og hvide sko, da hun forlod sit hjem.

Vagtchefen fortæller, at den 12-årige forlod sit hjem lørdag klokken 14.30 for at tage til Amager Strand med en veninde.

Hun havde ikke sin telefon med og lånte på et tidspunkt venindens telefon og fortalte til sin mor, at hun ville sove med veninden.

- Efterfølgende møder pigen en dreng, som hun bruger en del tid sammen med. Det skal sige, at han ikke har noget at gøre med noget. Vi har talt med ham.