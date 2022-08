To mænd kræves fængslet efter brande i etageejendomme på Als

Anklagemyndigheden anmoder om lukkede døre. Følger dommeren ønsket, vil det blive holdt hemmeligt, hvad de sigtede eventuelt forklarer.

Mændene bliver sigtet for brandstiftelse. De mistænkes for at stå bag to brande i Storegade i Nordborg. Den første brand var i nummer 31 og blev anmeldt lørdag eftermiddag klokken 13.48.

Under slukningsarbejdet opstod der klokken 14.46 en mindre brand i endnu en etageejendom i gaden. Denne gang i Storegade 27, hvor en politipatrulje kunne konstatere at der var brand også i den ejendom.