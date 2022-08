To personer anholdt efter brand i etageejendomme på Als

Syd- og Sønderjyllands Politi har anholdt to personer efter to brande i Nordborg på Als lørdag eftermiddag.

Politiet mistænker de to personer for at stå bag de to brande, der ramte to etageejendomme i byen. Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

I forbindelse med den ene brand blev en beboer indlagt til observation for røgforgiftning. En brandmand er kommet lettere til skade under slukningsarbejdet.