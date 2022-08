Unge på 17 og 21 er fængslet for skyderi på åben gade

Sigtelsen blev læst op i retten, hvor Ekstra Bladet var til stede.

Her fremgår det, at skuddene den 15. juli var rettet mod en bil med et ukendt antal personer, og at det var planlagt og udført i forening eller efter fælles forståelse med flere mistænkte medgerningsmænd.

Efter oplæsningen blev dørene lukket, og det vides ikke, hvem politiet mener, at de havde til hensigt at slå ihjel, eller hvad motivet er.

Det har heller ikke været muligt at få oplyst, hvordan de to unge forholder sig til sigtelsen.