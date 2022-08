Afghansk tolk tiltalt for at dræbe sin hustru på asylcenter

Til november skal et nævningeting i Retten i Sønderborg afgøre sagen. Selv har den nu 33-årige mand nægtet sig skyldig i drab, men erkendt at have begået vold med døden til følge.

Den afghanske tolk kom med hustruen og deres børn til Danmark i august 2021 i forbindelse med Talibans indtog i den afghanske hovedstad, Kabul.

Manden havde arbejdet som tolk for danske styrker i landet, er det tidligere kom frem i flere medier.

Men efter omkring fem måneder på dansk jord overfaldt han den 29. januar hustruen med en kniv på asylcenteret i Løgumkloster.