Drabstiltalt injicerede offer med WC-rens: Turde ikke sige nej

Fire til syv gange sprøjtede en 22-årig kvinde WC-rens og brintoverilte ind i blodårerne på en 45-årig mand, som hun tidligere havde et forhold til.

Det forklarer den drabstiltalte kvinde fredag eftermiddag under en tre timer lang afhøring i Retten i Aalborg.

Her er hun sammen med en 36-årig mand tiltalt for at have taget livet af den 45-årige mand på yderst makaber vis og - mens manden var i live - tvunget ham til at overføre 10.000 kroner via MobilePay.