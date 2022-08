Pædofilitiltalt journalists ekskone: Han var børnenes ven

Sammen har de tre børn, og i hjemmet var en i dag pædofilitiltalt journalist i hopla, når der var andre børn i hjemmet.

Det fortæller journalistens nu tidligere hustru, som han har levet sammen med i 25 år, fredag i Retten i Roskilde.

- Han var børnenes ven. Han var rigtig god til at gå ned på deres niveau og til at lave lege ude i badebassinet. Og oppe ved spabadet var han også god til at lave lege med børnene, lyder det fra ekskonen.